Stefan Küng is de beste in tijdrit Ronde van de Algarve, Daniel Martinez steekt eindklassement op zak na secondenspel met ploegmaat Ganna

Stefan Küng heeft de slotrit van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Zwitser van Groupama-FDJ was de beste in de 24,4 kilometer lange tijdrit met start en aankomst in Lagoa. Hij haalde het voor Rémi Cavagna, die op vier seconden strandde. De eindzege ging naar Daniel Martinez, die na een dijk van een tijdrit in het klassement twee seconden overhield op Filippo Ganna. Ilan Van Wilder reed na een goeie race tegen de klok naar een derde stek in het eindklassement.