Aanvoerder Tuerlinckx hecht weinig belang aan nederlaag tegen Maaseik: “Logisch dat sommige jongens eens speelminuten kregen”

In een wedstrijd zonder inzet - Maaseik was al zeker van de tweede plek en Haasrode Leuven van de derde - en zonder basispionnen bleken de Limburgers met 3-1 te sterk. VHL kwam verdiend 0-1 voor, maar stuitte dan onder meer op een uitmuntende Jolan Cox.

Geen Ferre Reggers bij Maaseik, maar ook geen Hendrik Tuerlinckx bij Haasrode Leuven en zo waren er nog wel enkele topspelers die rust kregen in een wedstrijd die dus niets meer om handen had. Wie kan coaches Fulvio Bertini en Kris Eyckmans dan ongelijk geven wanneer ze het grootste deel van hun vaste kern rust gunden? Wel leuk om zien: de Leuvense kapitein bewees ook vanop de bank een uitstekende motivator te zijn.

“Dit was voorspelbaar, al had ik natuurlijk liever gespeeld. Ik wil altijd spelen”, aldus een ontspannen Hendrik Tuerlinckx. “Maar ik begrijp de keuze van de coach wel. Niet meer dan logisch dat sommige jongens de nodige speelminuten kregen. Spelers zoals Witvrouwen, Beelaert en Blondeel werden zo beloond voor hun wekelijkse inzet op training. Van Witvrouwen wisten we dat hij zeker zijn wedstrijd ging spelen, dat bewees hij al in het verleden.”

De onuitgegeven basisploeg van VHL startte in elk geval uitstekend, met gevarieerd aanvalsspel en een degelijke blok-verdediging. Dat zag ook Tuerlinckx langs de zijlijn. “Als je zonder druk kan spelen, dan laat je soms leuke zaken zien en probeer je al eens iets onverwacht uit. In de eerste set kwam dat volledig tot uiting en resulteerde dat in verdiende setwinst, maar het gevaar is dat er nadien te veel laksheid in het spel kruipt. Dat zagen we dan weer tijdens de rest van de wedstrijd.”

Maaseik nam het commando na de 0-1 dus over en maakte steeds vaker het verschil. En wanneer dit gebeurde, was dit ofwel te danken aan een uitstekende opslagdruk of een onnavolgbare Jolan Cox. De Antwerpenaar excelleerde met 22 punten en een aanvallend percentage van zomaar eventjes 75%. “Ach, dat kan je verwachten van een topploeg als Maaseik. Ze hebben elke positie dubbel bezet met een topper. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij minder kwaliteiten hebben. We verliezen weliswaar met 3-1, maar de cijfers vertalen niet helemaal hoe de waardeverhoudingen echt waren.”

Gedaan reguliere competitie met de felbegeerde derde plaats als resultaat, meer moet dat niet zijn voor de Leuvenaars. Al begint het eigenlijk pas allemaal binnen twee weken, want op vier maart start VHL in en tegen… jawel, Maaseik. Eerst volgt er dus nog een vrij weekend naar aanleiding van de bekerfinale. “Nee, ik ga daar niet naar kijken, want ik had er liever zelf gestaan. Ik ben in elk geval vragende partij om nog een extra oefenpartij in te lassen. Dat kan zeker nuttig zijn om ons optimaal voor te bereiden op de play-offs”, besluit een hongerige Tuerlinckx.