Onze tv-tips: warme verhalen, een mysterieuze diefstal en een populaire komedie

The Last Boy Scout

Play6, ma, 20.35 u

Een heerlijke no-nonsense actiefilm met Bruce Willis toen hij nog op zijn best was. Willis speelt Joe Hallenbeck, tot voor enkele jaren aan de slag bij de geheime dienst. Nu is hij privédetective. James Alexander Dix was quarterback bij de LA Stallions, tot hij in 1990 geschorst werd wegens gokken en drugsgebruik. Damon Wayans als de sidekick doet het in deze film ook prima. (tove)

Lichtpuntjes tegen kanker

Eén, ma, 19.45 u

Deze week trekt Siska Schoeters met haar mobiele studio door Vlaanderen om iedereen aan te moedigen de actie Kom op tegen Kanker te steunen. Ze ontvangt gasten op een plek die veel betekent voor mensen met kanker. Daarnaast gaat ze op zoek naar verhalen over kleine en grotere Lichtpuntjes, soms ontroerend, soms ook grappig, maar altijd hartverwarmend en hoopvol. (tove)

The Bank Job

VTM2, ma, 20.35 u

In 1971 groef een bende dieven een tunnel onder een bank in Londen en ging er vandoor met drie miljoen pond. Niemand werd gearresteerd en de buit nooit teruggevonden. De zaak werd in de doofpot gestopt en nu pas onthuld: een verhaal waarin blijkt dat de dieven niet de enige criminelen zijn en waar een seksschandaal en de koninklijke familie deel van uitmaakten. Ideaal voer voor een film. (tove)