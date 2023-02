Willen Limburgse jongeren in het leger gaan? “Te gevaarlijk voor mij”

Hasselt

Vanaf deze week is Echo te zien in de bioscoop. Het is een documentaire over de militaire opleiding in Leopoldsburg. We konden het niet laten en vroegen ons af hoe Limburgse jongeren staan tegenover een opleiding bij Defensie. Wat blijkt? De meningen zijn verdeeld.

Ahmet (17) vertelt: “Ik zou mijn land heel graag willen helpen als een oorlog uitbreekt, maar ik wil me niet aansluiten bij Defensie. Dat is te gevaarlijk voor mij.” Esperanza (18) denkt daar anders over: “Eigenlijk zou ik wel in het leger gaan. Je verdient er echt goed en kan je pensioen opbouwen. Ook voor de trainingen zou ik het doen.” (feok)