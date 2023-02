TWEEDE AFDELING. Match in Tongeren even stilgelegd na spreekkoren, Bocholt winnaar van het weekend

Bocholt is na de driepunter in Lille de (Limburgse) winnaar van het weekend. Belisia, Hades en Hasselt gingen op eigen veld onderuit. Hades verliest na acht weken de leidersplaats aan Cappellen. Het duel tussen Tongeren en Pepingen-Halle (0-0) werd even stilgelegd na spreekkoren. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/jfz/frba/edst)