Eli Iserbyt zet Universiteitscross Brussel naar zijn hand en steekt ook eindklassement X2O Badkamers Trofee op zak

Eli Iserbyt heeft de Universiteitscross in Brussel gewonnen, de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal reed al in ronde 3 van de tegenstand weg en kwam solo aan. Iserbyt steekt ook de eindzege in dit criterium op zak.

Eli Iserbyt en Lars van der Haar gingen meteen samen op avontuur. De twee hadden er zin in en reden goed door. Een achtervolgende groep volgde al meteen op meer dan tien seconden. Al was er wel één iemand die zich niet bij deze situatie wou neerleggen: Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen ging met succes alleen op zoek naar de twee koplopers.

We kregen zo een trio van leiders, waarbij Van der Haar in de tang zat bij de twee renners van Jurgen Mettepenningen. En het ploegenspel werd meteen gespeeld. Vanthourenhout liet even een gaatje vallen waardoor Iserbyt een kloofje had. Van der Haar moest gaan achtervolgen met een blok aan zijn been. Ondertussen kende Laurens Sweeck, gisteren nog de beste in Sint-Niklaas, een offday nadat hij ook al slecht van start was gegaan.

Halfweg cross had Iserbyt nog wat extra seconden gesprokkeld op Van der Haar. Zelfs toen de leider tegen de grond ging of een foutje maakte, kon de Nederlander niet dichter komen. Iserbyt doorstond de resterende rondes nog met verve en won zo voor het eerst in zijn carrière de Universiteitscross in Brussel. Aan de streep had hij 17 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, die zich in de slotronde nog van Lars van der Haar had weten te ontdoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Iserbyt won de trofee ook al in 2020 en 2021. Vorig jaar ging het eindklassement naar Toon Aerts, maar die staat na zijn dopingschorsing aan de kant.