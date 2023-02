Minifietsen, mijnwerkers en Muzelmennekes op safari tijdens carnavalsstoet van Eisden

Prins Jurgen Gilissen pronkte met de jeugdprinsessen Kyani, Lauren en Yara op een kleurrijke praalwagen. “Wij zijn vooraf het parcours al gaan verkennen”, vertellen Johan Renson en Marina Willekens. “We rijden op twee opklapbare minifietsen en dat doen we niet elke dag. Normaal staan we op ski’s op het water of tref je ons op de après ski.”

Renaat Sleypen, Bram Dolmans en Brian Van Roost maakten deel uit van 50 Muzelmennekes. “Waar de andere 47 zijn weten we niet”, lacht Renaat. “We zijn fier op onze groep want we gaan op safari met een zelf ontworpen wagen en ook onze kledij is zelf ontworpen. Dit jaar doen we mee aan zes optochten.”

© Tom Palmaers

De groep Scheif aan de Maas presenteerde zich met 35 leden. “We zijn dit jaar mijnwerkers”, vertelt Stefan Maesen. “Dat thema hoort bij Eisden. We zijn een vrolijke bende in blauwe overal en gigantische grote zwarte mijnwerkershelm. Die helm hebben we zelf ontworpen. We hebben ook een mijnwerkersgang ontworpen. Die duwen we op wielen vooruit in de optocht. De kolen in de mijngang hebben we vervangen door karamellen.”

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers