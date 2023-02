Snelheidsduivel geflitst aan 160 km/uur in zone 70

Beringen/Ham/Tessenderlo

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo controleerde het voorbije weekend op snelheid op de Kasteletsingel, Paalsesteenweg en Heppensesteenweg in Beringen, de Oosthamsesteenweg in Ham en de Lapseheide in Tessenderlo. 950 bestuurders passeerden, 56 reden te snel.

Zes laagvliegers moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Ze haalden onder meer snelheden van 135 en zelfs 160 km/uur in een zone 70. Een bestuurder reed ook onverantwoord en haalde auto’s in ter hoogte van een onoverzichtelijke bocht op de Oosthamsesteenweg. De chauffeur bleek nog maar pas over zijn rijbewijs te beschikken.

Voorts waren er nog boetes voor diverse overtredingen. ppn