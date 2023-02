Noor Kristoffersen verovert wereldtitel slalom, Armand Marchant wordt 25e

De Noor Henrik Kristoffersen heeft zondag goud veroverd in de slalom op de slotdag van de wereldkampioenschappen alpijnse ski in Frankrijk. Armand Marchant eindigde als 25e.

Kristoffersen won de titel op L’Eclipse in Courchevel in 1:39.50. Na een zestiende plaats in de eerste run maakte hij het verschil met een ijzersterke tweede run. De 28-jarige Noor haalde het voor de verrassende Griekse Amerikaan AJ Ginnis, tweede op 20 honderdsten, en de Italiaan Alex Vinatzer, derde op 38 honderdsten. De Franse olympische kampioen Clément Noël viel als vierde (op 0.41) net naast het podium.

Het is voor Kristoffersen zijn tweede wereldtitel nadat hij in 2019 goud won in de reuzenslalom. Hij heeft op zijn erelijst ook nog WK-brons in de slalom (2021), olympisch zilver in de reuzenslalom (2018) en olympisch brons in de slalom (2014). De Noor behaalde al 30 wereldbekerzeges, waarvan 23 in de slalom, en won de wereldbeker in de discipline al drie keer (in 2016, 2020 en 2022).

Armand Marchant werd in 2021 tiende op het WK slalom in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo maar die prestatie evenaren lukte hem niet. Na een 30e plaats in de eerste run, werd hij veertiende in de tweede. Het leverde hem een 25e positie op in de eindstand, op 2.10 van Kristoffersen.

Sam Maes en Tom Verbeke, de twee andere Belgen aan de start, vielen uit tijdens de eerste run.

De slalom bij de mannen was de laatste discipline op het WK alpijnse ski. Zaterdag won de Canadese Laurence St-Germain verrassend het slotnummer bij de vrouwen voor de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin.