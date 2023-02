Rusland waarschuwt Macron: “Vergeet niet wat er met Napoleon gebeurd is”

Rusland heeft de Franse president Emmanuel Macron gewaarschuwd om hun geschiedenis niet te vergeten, nadat de president enkele opmerkingen maakte over de oorlog in Oekraïne. Zo sprak hij over een regimeverandering en over een nederlaag voor Rusland.

De Franse president Macron had tegen Le Journal du Dimanche, Le Figaro en France Inter gezegd dat Frankrijk wil dat Rusland verslagen wordt. “Ik wil dat Rusland in Oekraïne wordt verslagen, en ik wil dat Oekraïne zijn positie kan verdedigen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk niet militair geregeld zal worden. Ik denk niet, zoals sommigen doen, dat Rusland totaal verslagen moet worden, aangevallen op eigen bodem. Deze waarnemers willen vooral Rusland verpletteren. Dat is nooit het standpunt van Frankrijk geweest en dat zal het ook nooit worden.” Volgens hem “kan geen van beide partijen volledig winnen. Noch Oekraïne, noch Rusland, omdat de effecten van de mobilisatie niet zo groot zijn als verwacht, en Rusland zelf capaciteitsgrenzen heeft”, zei hij.

Maar die uitspraak is in Rusland niet in goede aarde gevallen. “Frankrijk bestond al vóór Macron. En de resten van Napoleon rusten in het centrum van Parijs. Dat mogen Frankrijk en Rusland niet vergeten’’, zei Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit de opmerkingen van Macron zou volgens Zakharova blijken dat het Westen al gesprekken heeft gevoerd over een regimeverandering in Rusland, terwijl Macron herhaaldelijk ontmoetingen zocht met de Russische leiders.

Macron heeft kritiek gekregen van sommige NAVO-bondgenoten omdat hij gemengde signalen stuurt over zijn beleid inzake de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waarbij sommigen Parijs beschouwen als een zwakke schakel in het westerse bondgenootschap.

Vrijdag drong Macron er bij zijn bondgenoten op aan de militaire steun voor Oekraïne op te voeren, maar zei hij ook dat hij niet gelooft in een regimewisseling en dat er op een gegeven moment onderhandelingen moeten komen. “Laten we duidelijk zijn, ik geloof geen seconde in een verandering van regime, en als ik veel mensen hoor roepen om een regimeverandering vraag ik ze: ‘Welke verandering? Wie is de volgende? Wie is jullie leider?’”

Ter verduidelijking van die uitspraken zei hij in de krant dat hij niet geloofde dat er in Rusland een democratische oplossing vanuit de maatschappij zou komen na jaren van verharding van Moskous positie en conflict. Hij voegde eraan toe dat hij geen alternatief zag voor Poetin, die weer aan de onderhandelingstafel moest worden gebracht. “Alle andere opties dan Vladimir Poetin in het huidige systeem lijken mij slechter,” zei Macron.

