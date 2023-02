Vader en zoon samen in BNXT League: Cliff Hammonds met zoon CJ in selectie van Limburg United

LeBron James droomt om in de NBA ooit met zijn zoon Bronny in hetzelfde team te spelen. In de Belgische BetFirst BNXT League was de vader/zoon combo al een feit. De Amerikaan Cliff Hammonds (37) van Limburg United zag immers in de selectie zijn zoon CJ verschijnen. De 16-jarige Amerikaanse guard was één van de drie U18 spelers in de ploeg van coach Raymond Westphalen. De Limburgers kampen met vele geblesseerde spelers waardoor dus CJ Hammonds voor het eerst op het wedstrijdblad van Limburg United fonkelde. Hij kwam in de Antwerpse Lotto Arena niet in actie en zag zijn papa met vijf fouten uitvallen. Limburg United verloor na verlenging (90-79) van Antwerp Giants. (cpm)