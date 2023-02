Brussels Airport vraagt om niet spontaan naar luchthaven te komen om bagage af te halen

Op Brussels Airport verloopt de bagageafhandeling zondag opnieuw normaal, maar toch is het er erg druk. Veel reizigers die gisteren zijn geland zonder hun koffers, willen die vandaag spontaan zelf komen ophalen. “We vragen reizigers om niet naar de luchthaven te komen als ze niet gecontacteerd zijn geweest”, benadrukt woordvoerster Nathalie Pierard.

In totaal zijn zaterdag zowat 5.000 stuks bagage achtergebleven op de luchthaven, die nu allemaal tot bij hun eigenaar moeten geraken. Reizigers moeten daarvoor een bagageclaim doen bij de luchtvaartmaatschappij. Dat kan via de website van Brussels Airport, maar dat kon zaterdag ook in de luchthaven zelf op papier.

De luchthaven beklemtoont dat iedereen die een claim heeft ingediend, persoonlijk wordt gecontacteerd, meestal via sms. “Het heeft dus geen zin om zonder bericht naar de luchthaven af te zakken, want de kans bestaat dat ze voor niets komen”, klinkt het bij woordvoerster Pierard . “In de meeste gevallen wordt de bagage zelfs naar het thuisadres van de reizigers gestuurd.”

De luchthaven onderstreept wel dat niet iedereen vandaag zijn bagage zal terughebben. “Dit heeft wat tijd nodig, dus het kan toch een aantal dagen duren”, aldus Pierard. Zij onderstreept verder dat mensen die gisteren zonder bagage vanop de luchthaven zijn vertrokken eveneens een claim moeten indienen, “dan wordt de bagage naar de luchthaven ter plaatse of naar hun verblijfplaats gestuurd”.

Voor meer informatie verwijst de woordvoerster naar de website van Brussels Airport, waar een Q&A voorzien is voor de getroffen reizigers.