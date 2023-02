Veldritmanager Jurgen Mettepenningen boos over verbod op gokreclame: “Dit is een aderlating”

Met cosponsor Bingoal kan manager Jurgen Mettepenningen zijn veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal runnen. Vanaf 1 juli wordt gokreclame in principe echter verboden. Ook de sponsoring van sportclubs wordt vanaf 1 januari 2025 aangepakt. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez spartelt nog wat tegen maar de regering is het wel al eens over het verbod. De maatregel zal sowieso een impact hebben in de sportwereld.

“Het verbod op gokreclame is nog niet helemaal goedgekeurd maar het zal er wel van komen. Naast onze ploeg hangen nog heel wat andere teams af van die sector. Het is jammer dat dit zal gebeuren. Ik begrijp het helemaal niet”, zegt Mettepenningen. “Blijkbaar wil men de weg naar het illegale circuit compleet openleggen. De bedrijven die met hun geld in de sport zitten, zijn door de kansspelcommissie goedgekeurde legale bedrijven. Het is geen goede zaak dat er een verbod komt op reclame door gokbedrijven. Het wordt echter beslist boven onze hoofden. Wij moeten ons hierbij neerleggen.”

Wat zal de impact zijn van die maatregel, het verbod op de gokreclame in de sport? “Diverse teams zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe geldschieters en dat in een andere branche”, meent Mettepenningen. “Wij moeten daar niet flauw over doen. Bingoal is voor ons een heel grote sponsor, een belangrijke geldschieter. Als we die kwijt zijn, is dat een aderlating. Het is aan mij om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor. Ik wil graag wel zo snel mogelijk duidelijkheid over wat wel nog kan en moet. Ik zie echter het nut van deze nieuwe wet niet. Als ze het ons opleggen, moeten wij ons daar noodgedwongen bij neerleggen. Ik denk dat een groot deel van de wielerploegen geld innen van de gokbusiness, die zullen allen op zoek moeten gaan naar nieuwe fondsen.”