Zeilster Emma Plasschaert in Australië getrouwd met olympisch kampioen

In Australië zijn de zeilkampioenen Emma Plasschaert (29) en Matt Wearn (27) dit weekeinde in het huwelijksbootje gestapt. “Mr en Mrs”, merkt een dolgelukkige Emma op haar instagram-kanaal op.

De Oostendse Emma Plasschaert en de Australische Matt Wearn zijn twee wereldtoppers in het zeilen. Plasschaert is tweevoudig wereldkampioene in de ILCA 6-klasse, Wearn is regerend olympisch kampioen in de ILCA 7-klasse. Cupido schoot raak bij de vele wedstrijden waar ze allebei om de medailles streden.

Het huwelijk had dit weekeinde plaats in Yallingup, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Perth. Deze locatie in West-Australië is gekend als een plaats waar geliefden graag samenkomen. Het koppel verkoos om niet te huwen op het strand maar wel in de schitterende tuinen van het Cave House, een van de eerste historische hotels aan de zuidwestkust van Australië.

De familie van Emma Plasschaert – haar ouders en haar zussen met hun gezinnen - had het huwelijk gecombineerd met een rondreis van anderhalve maand doorheen Australië. “We hebben tijd genomen om vele stukjes Australië te bezoeken waar Emma reeds jaren traint en wedstrijden zeilt. Ook hebben we uitgebreid kennis gemaakt met de familie van Matt”, vertelt Emma’s papa Bart. Emma Plasschaert is trouwens regerend kampioene van Australië en Oceanië.

“Een huwelijksfeest in Australië is toch anders dan in ons land. Ze vangt het feest om 15 uur aan. Normaal eindigt het feest verplicht om 23 uur en is er geen dansgelegenheid. Maar dat was buiten Emma gerekend die toch een DJ uitgenodigd had en er nog een schitterend dansfeest van liet maken. Dat dansfeest duurde natuurlijk ook langer dan afgesproken... Op die manier werd er toch een Belgische touch aangebracht . Misschien volgt er deze zomer nog een feest in België.”

Olympische tickets in Scheveningen

Maandag reist de familie Plasschaert terug naar België. Emma en Matt trekken op een tiendaagse rondreis in het zuidwesten van Australië. Begin maart vliegt het pasgehuwde koppel naar Europa. Medio maart volgt het Europees kampioenschap in het Italiaanse Genua. Daarna nemen ze deel aan de Princesa Sofia regatta te Palma (april) en de Worldcup-manche in het Franse Hyères (eind mei). Het hoogtepunt van hun Europese campagne is half augustus gepland met het WK in het Nederlandse Scheveningen. Daar zijn de eerste tickets voor de Olympische Spelen 2024 te verdienen. De olympische wedstrijden hebben niet in Parijs, wel in Marseille plaats.