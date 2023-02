Geen zesde goud, wel unieke zevende WK-medaille voor biatlonkoning Johannes Boe

Samuelsson, al goed voor drie keer brons dit WK, legde het parcours over 15 km af zonder schietfout (20 op 20). Hij had aan de streep 9,6 seconden voorsprong op Ponsiluoma (twee schietfouten) en pakte zo zijn eerste grote individuele titel. De olympisch kampioen aflossing werd in Oberhof ook derde in de achtervolging, 20 km en aflossing.

Boe ging drie keer in de mist bij het schieten, wat hem uiteindelijk de zege kostte. De Noor strandde op 38,8 seconden. Maar met vijf keer goud, een keer zilver en een keer brons is hij de eerste man die zeven medailles wint op één WK. Zijn landgenote Marte Olsbu Röiseland deed in 2020 even goed.

Er stonden zondag geen Belgen aan de start tussen de 30 gekwalificeerden.