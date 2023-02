Al meer dan 6.000 naschokken geteld nabij Turks-Syrische grens

Sinds de aardbeving van maandagochtend 6 februari registreerde AFAD “elke drie à vier minuten” een nieuwe schok, aldus AFAD-woordvoerder Orhan Tatar. De dienst verwacht dat die naschokken zullen blijven duren, en zo een zware tol eisen van de al “getraumatiseerde plaatselijke bevolking”.

Die bevolking kreeg daarom nogmaals de raad weg te blijven van beschadigde gebouwen. De autoriteiten zijn immers nog altijd bezig na te gaan hoe erg de schade is aan strategische infrastructuur, zoals dammen en tunnels.

Bij de aardbeving zijn in Turkije al meer dan 40.000 doden geteld, in Syrië is momenteel sprake van ruim 6.000 doden. Daarnaast meldde de VN eerder op zondag dat het aantal mensen dat in het oorlogsland Syrië door de aardbeving is getroffen op 8,8 miljoen ligt.

De humanitaire hulp volgt echter niet in dezelfde mate, hekelt Artsen zonder Grenzen (AzG). Zondag zijn nog eens veertien vrachtwagens met hulp van de ngo in Syrië aangekomen, via de grenspost Al-Hammam. “Andere AzG-konvooien zullen snel volgen”, meldt de organisatie in een persbericht.

Verenigde Naties, ngo’s en oppositiegroeperingen hadden in de dagen na de aardbeving forse kritiek geuit op de trage hulpverlening naar het noordwesten van Syrië. In die regio moet de bevolking al veel langer in moeilijke omstandigheden leven. “Een dringende verhoging van de volumes is noodzakelijk om de omvang van de crisis aan te pakken”, klinkt het. “De hulp komt druppelsgewijs, en in verwaarloosbare hoeveelheden.”

Voor de aardbeving kwam zo goed als alle cruciale hulp voor de meer dan 4 miljoen mensen die in dat rebellengebied leven via één enkele grensovergang. Intussen heeft Damascus aanvaard dat twee andere grensovergangen met Turkije voor drie maanden worden gebruikt.