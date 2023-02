Politie opent onderzoek naar mogelijke groepsverkrachting van Belgische toeriste in Frans skigebied

Het parket van de Franse stad Gap heeft een onderzoek geopend na een klacht van een Belgische toeriste. De vrouw zegt verkracht te zijn geweest door meerdere mannen in het skigebied Dévoluy in de nacht van 4 op 5 februari. Dat schrijven Franse media.

“Er is een klacht ingediend door een Belgische toeriste wegens verkrachting die vermoedelijk is gepleegd in het skigebied van Dévoluy. Er is onmiddellijk een onderzoek ingesteld”, bevestigt Florent Crouhy, officier van justitie in Gap.

De toeriste in kwestie zou, vergezeld door een man, naar een feestje gegaan zijn in Dévoluy. Toen ze terug naar huis vertrok, zou ze nog op een ander feestje geweest zijn in een naburig appartement van verschillende zuid-Franse toeristen.

Het was bij haar terugkeer van dat laatste feestje dat de toeriste aangifte deed van verkrachting door de mannen in de flat. Verschillende van hen, tussen de twintig en dertig jaar oud, werden in hechtenis genomen maar weer vrijgelaten. De vrouw in kwestie werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket heeft nu een onderzoek geopend naar de feiten.

(sgg)