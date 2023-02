Australiër komt om door beet van haai in Nieuw-Caledonië

Een Australische toerist van 59 jaar is om het leven gekomen nadat een haai hem zondag had gebeten, 150 meter van een strand in Nouméa, de hoofdstad van Nieuw-Caledonië. Dat deelt het bestuur van de stad in het Frans overzeese gebiedsdeel in de Grote Oceaan mee.

Het slachtoffer was aan het zwemmen in de buurt van het ponton van het drukke strand in de hoofdstad, toen hij meermaals werd gebeten. De vijftiger werd nog geholpen door twee watersporters in de buurt, zegt procureur Yves Dupas.

De hulpdiensten stelden ernstige beten vast aan het been en aan de twee armen. Pogingen tot reanimatie waren vergeefs.

Er waren veel mensen in het water toen het incident zich voordeed. Er ontstond daardoor paniek op de Plage du Château Royal, die onmiddellijk geëvacueerd werd. De burgemeester van Nouméa, Sonia Lagarde, beval de sluiting van de meeste stranden, klinkt het in het persbericht van het stadsbestuur. Ze lanceerde een campagne om tijger- en stierhaaien te vangen, samen met de provincie Zuid-Nieuw-Caledonië. Er werden ook drones ingezet, die twee haaien opmerkten in de omgeving. Maar bij het vallen van de avond werden de operaties stopgezet.

Op 29 januari raakte nog een zwemster zwaargewond op hetzelfde strand na een haaienbeet. Vijf dagen later viel een haai een surfer aan, maar die bleef ongedeerd.

Aanvallen van haaien zijn niettemin uiterst zeldzaam. Het Florida Museum of Natural History telde in 2022 wereldwijd 57 niet-geprovoceerde haaienbeten, waarbij een mens in de habitat van haaien werd gebeten zonder enige provocatie. Vijf daarvan kenden een dodelijke afloop. De vijf jaar ervoor waren er gemiddeld 70 niet-geprovoceerde haaienbeten.