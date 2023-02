Onze man zag hoe Jason Osborne net geen wereldkampioen Zwift werd: “Ligt Campenaerts er al uit? Ik dacht dat die zeker het podium zou halen”

Ex-roeier en huidig wielerprof Jason Osborne (28) probeerde zaterdag op een hotelkamer in Abu Dhabi om wereldkampioen ‘Zwift’ te worden. Want koersen op rollen kan je overal, ook in het Midden-Oosten, twee dagen voor de start van de UAE Tour. Het Nieuwsblad mocht – samen met de ploegmaats – volgen op de eerste rij. Verslag van een stationaire, maar opwindende koers, aan een gemiddelde hartslag van 168.

“Dertig minuten nog, Jason’. Alpecin-Deceuninck dokter Pieterjan Debbaut tikt op de deur van de badkamer, waar Jason Osborne de stress aan het wegplassen is. Osborne heeft WK’s gewonnen in het roeien, haalde zilver in de lichte dubbel twee op de Spelen van Tokio, maar vandaag is hij wielrenner bij Alpecin-Deceuninck. En heeft hij stress voor het WK Zwift.

Alles klaar om in te loggen op Zwift.

Osborne is nochtans één van allerbesten aan de start. Hij is de Zwift-wereldkampioen van 2020 en een fysiologische freak. Volgens de officiële stats haalt hij een twintig minuten-waarde van 480 watt. Dat is waar virtuele koersen om gaan: zo hard mogelijk trappen op de rollen.

En toch in zijn eigen woorden: ‘stressed out’. Daarnet nog ging het mis bij de officiële weging. Iedereen die aan de start staat van het WK moet een filmpje van zichzelf maken op de weegschaal en dat via You Tube doorsturen naar de organisatie. Maar de weegschaal in het W Hotel in Abu Dhabi werkt niet goed. En dan stoot Osborne ook nog een fles water om die uiteenspat op de vloer en de kamer doet onderlopen.

Het WK Zwift proberen te winnen vanop een hotelkamer in het Midden-Oosten is niet ideaal, maar voor Osborne is het de enige optie. Hij heeft een profcontract bij Alpecin-Deceuninck en start maandag in de UAE Tour. “Op zich maakt het ook niet veel uit waar je bent”, zegt Osborne. “Toen ik won in 2020 was ik ook in het buitenland. Uiteindelijk heb je alleen een goeie internetverbinding nodig.” Anders dan de weegschaal werkt de wifi in kamer 1307 optimaal.

Nog tien minuten tot de start. Osborne is ondertussen stevig aan het opwarmen en de ploegmaats arriveren één voor één om hem aan te moedigen. Edward Planckaert controleert bij wijze van grap de bandenspanning en Senne Leysen suggereert om toch maar een helm op te zetten. Wanneer Planckaert plots moet niezen merkt hij op: “Ik ben allergisch voor rollen, dat weet iedereen.”

Het is humor die Osborne ontgaat, want hij zit nu duidelijk in the zone. Met teamdokter Debbaut doorloopt hij het vaste tijdrit-protocol van de ploeg: de ijsvest gaat aan en de ventilator wordt wat lager gezet. Die blaast niet langer het Beatles-kapsel van Osborne uit model.

“Ik denk dat ik te diep ben gegaan”, zegt Osborne na de eerste race.

Race 1 The Punch

Het WK bestaat uit drie races. Eerst moet Osborne in een ‘virtuele’ Schotse Highland-omgeving bij de eerste dertig eindigen in een korte race met aankomst bergop. Cruciaal is om op het juiste moment de ‘powerups’ te gebruiken. Elke WK-renner heeft een soort ‘superkracht’ die hij tijdens het WK kan activeren. Met een druk op de spatiebalk zet je de ‘Burrito’ aan, waarmee de renners in je wiel plots niet meer kunnen profiteren van het drafting-effect.

Osborne stelt kiné Arden Loncke aan als verantwoordelijke ‘spatieblak’. “Als ik go zeg, moet jij duwen.” In de laatste kilometer versnelt Osborne – op het tv-scherm zakt het vermogen niet meer onder de 500 watt. Hij staat recht op de pedalen en zijn ademhaling wordt steeds luider. Het zweet drupt van zijn kin en valt op zijn pols waar de Olympische ringen getatoeëerd staan.

Wanneer kiné Loncke de ‘power-up’ activeert schiet Osborne vooruit naar een derde plaats: missie volbracht. De kamer juicht en de kine kust de vinger waarmee hij net op de spatiebalk heeft geduwd. Osborne zelf stretch zijn rug en vloekt: ‘F*ck, ik denk dat ik te diep ben gegaan.”

Race 2 The Climb

De dertig overblijvers moet na een kwartiertje rust nu drie keer over de virtuele Siggur-klim. Verbazing bij Osborne wanneer hij vaststelt dat Victor Campenaerts al uit de race ligt “Wow, die had ik toch op het podium verwacht.”

Edward Planckaert stelt voor om de minibar in de hotelkamer leeg te maken, om daar de ijsvest van Osborne in te bewaren. Kiné Loncke merkt op dat zo’n bar met sensoren werkt en dat alles wat je eruit haalt, meteen op je rekening komt. “Oei”, zegt Planckaert, “op mijn kamer heb ik die leeg gemaakt om er mijn eigen sportdrank in te bewaren. Dat gaat een dure rekening zijn.”

Ploegleider Rik Van Slycke ziet maar één oplossing: “Als je er toch al voor betaald hebt, ga je dat allemaal moeten opdrinken. Ik zal komen helpen.”

De tweede race wint Osborne relatief gemakkelijk.

Osborne rijdt ondertussen een foutloze race. Hij gaat bijna nooit uit de eerste tien renners en gebruikt zijn ‘power ups’ optimaal. Dit keer is het de ‘Anvil’, die je virtuele karakter zwaarder en dus sneller maakt in de afdaling. Onder zijn bezwete hoofd gaat de borstkas van Osborne indrukwekkend diep op en neer, maar hij wint makkelijk. Anders dan na de eerste race is hij tevreden: “de benen voelen veel beter. Ik had de hele tijd controle.” Op het scherm kan je zien dat de gemiddelde hartslag van Osborne tijdens de race 168 bpm bedroeg.

Race 3 The Podium

Met de beste tien renners gaan ze de laatste race in: een afvallingskoers waarin er elke halve ronde gesprint wordt. De laatste moet de race verlaten. Nooit gedacht dat kijken naar een renner op rollen spannend kon zijn, maar het is niet anders. Osborne moet tactisch denken hoe hij zuinig kan koersen, zonder zich te ver te laten uitzakken. De krachtexplosie bij elke tussensprint is telkens indrukwekkend, het vermogen gaat een eind boven de duizend. De ploegmaats zijn nu echt supporters: ‘Come on, Jason!’

“F*ck, ik dacht dat het nog zou lukken.”

Tweede na de ongenaakbare winnaar Andreassen.

Om het schudden van de fiets te beperken, is ploegmaat Jensen Plowright achteraan op de Wahoo-rollen gaan staan. Even is er paniek, omdat het lijkt alsof hij daarbij per ongeluk de stekkerkabel heeft uitgetrokken. Dat is gelukkig niet zo.

Osborne wint sprint na sprint, maar van bij de start is de Noor Björn Andreassen ontsnapt. Hij rijdt voorop en welk vermogen Osborne er ook tegen aan gooit, hij kan hem niet meer bijhalen. Als vice-weredkampioen legt Osborne zijn hoofd ontgoocheld op zijn stuur: ‘F*ck, ik dacht dat het nog zou lukken.”

Ploegmaats en journalist zijn onder de indruk: “Great ride, Jason. Impressive.” Een WK Zwift op de eerste rij neemt wat vooroordelen weg: het is evenveel spel als sport, maar de fysieke inspanning is indrukwekkend. En tactiek speelt uiteindelijk ook een rol.

Na tien minuten uitpuffen is Osborne alweer optimist: ‘Okee, dan moet ik volgend jaar maar wereldkampioen worden. Dit geeft me wel vertrouwen voor de UAE Tour. Ik denk dat ik mijn lichaam vandaag goed heb geactiveerd.”