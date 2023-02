Sadio Mané voor het eerst in vier maanden opnieuw op het trainingsveld

Sadio Mané heeft zondag voor het eerst in ruim vier maanden meegetraind bij Bayern München. De Senegalese stervoetballer viel begin november uit met een breuk in het kuitbeen en miste daardoor onder meer het WK in Qatar.

“Het gevoel is gewoonweg fantastisch”, vertelde een breed glimlachende Mané toen hij met zijn trainingsmakkers het oefenveld betrad.

De 30-jarige aanvaller blesseerde zich op 8 november in het competitieduel tegen Werder Bremen. Vervolgens moest de aanwinst van de Rekordmeister, die hem weghaalde bij Liverpool, onder het mes. Sinds enkele weken trainde Mané individueel met de bal. Hij was er vorige week nog niet bij in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League bij PSG (0-1 winst), maar de return op 8 maart lijkt hij zeker te halen.