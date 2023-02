Straffe landgenoten op marathon van Sevilla: Somers snelste Belgische debutant ooit, Verbruggen plaatst zich voor WK én Spelen

Michael Somers heeft zich zondag bij zijn marathondebuut in het Spaanse Sevilla meteen geplaatst voor het WK atletiek in Boedapest. Hij snelde naar 2u09:31. Hanne Verbruggen klokte 2u26:32 en plaatste zich niet alleen voor Boedapest, maar ook voor de Spelen in Parijs.

De WK-limiet staat bij de mannen op 2u09:40, die voor de Spelen in Parijs op 2u08:10. De 27-jarige Somers nam bij zijn marathondebuut meteen grote risico’s en passeerde halverwege in 1u04:17. Hij hield echter behoorlijk stand om uiteindelijk als 22e te eindigen in 2u09:31. Dat maakt van hem de snelste Belgische debutant ooit. Meer nog: slechts drie Belgen waren ooit sneller, namelijk Bashir Abdi, Vincent Rousseau en Koen Naert.

Bij de vrouwen staat de WK-limiet op 2u28:00 en die voor de Spelen op 2u26:50. Ook Hanne Verbruggen nam heel wat risico en passeerde halfweg in 1u12:46. Ze hield uitstekend stand en finishte in een indrukwekkende 2u26:32 als zevende. Haar persoonlijk record stond voorheen op 2u29:14. Verbruggen is nu de tweede Belgische aller tijden na Marleen Renders, die in 2002 2u23:05 liep.