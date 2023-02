Koppel uit Florida heeft geen recht op abortus en zal kindje kort na geboorte zien sterven door zeldzame aandoening

Door de aangepaste abortuswetgeving in de Verenigde Staten zal een koppel uit Florida binnekort afscheid moeten nemen van hun kindje kort nadat het geboren wordt. Het kindje heeft een zeldzame aandoening, maar volgens de dokters mogen zij geen abortus uitvoeren. Dat schrijft de Washington Post.

Bron: Washington Post, The Guardian

Deborah en haar echtgenoot Lee kregen onlangs van de dokters te horen dat hun ongeboren kindje lijdt aan het Syndroom van Potter, een zeldzame aandoening waardoor het kind zwaar misvormde nieren heeft. Kindjes met deze aandoening sterven meestal kort voor of na de geboorte.

Het echtpaar maakte de beslissing de zwangerschap stop te zetten uit schrik dat hun kindje in de eerste minuten of uren na de geboorte zal stikken en sterven. Maar doordat het Hooggerechtshof afgelopen jaar het historische arrest Roe vs. Wade vernietigde, ligt een abortus voor Deborah erg moeilijk.

In Florida is abortus verboden na 15 weken. Er zijn slechts enkele uitzonderingen. Dokters lieten aan Deborah weten dat ze door die uitzondering pas in haar 37ste week, na bijna een volledige zwangerschap, een abortus zou mogen ondergaan. Het koppel zou naar een andere staat kunnen reizen, waar de wetten minder strikt zijn. Maar die kosten zouden ze niet kunnen dragen.

Uiteindelijk besloten ze om palliatieve zorg te voorzien voor hun kindje na de geboorte. “Het maakt me kwaad dat politici beslissen wat het beste is voor mijn gezondheid,” vertelde Deborah aan de Washington Post. “We zouden alles doen om deze baby te krijgen.”

“We hebben het nooit echt begrepen,” zei Lee. “Ons werd verteld dat er een uitzondering was... Blijkbaar is dat in sommige gevallen niet genoeg.” (sgg)