Sander Gillé en Joran Vliegen grijpen naast finale in Rotterdam

De Limburgse tandem verloor in de halve finales tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek, de derde reekshoofden, in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/3). De partij duurde 1 uur en 34 minuten. Gillé en Vliegen plaatsten zich via de kwalificaties in Rotterdam voor de hoofdtabel.

De 32-jarige Gillé (ATP 55 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 56 dubbel) wonnen eerder samen zes ATP-titels, waaronder een dit jaar in het Indiase Pune. Voordien waren ze in 2021 de beste in Singapore. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Ze hebben ook twee verloren finales op de teller, in München (2021) en Kitzbühel (2019).