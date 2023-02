Carnavalswagen belandt in berm in Wiemesmeer

Zutendaal

Op de Noordlaan in Wiemesmeer belandde zaterdagavond een carnavalswagen in de berm. De aanhangwagen schoot los toen de vooras afbrak. Het gevaarte ging van de weg en moest getakeld worden. Takeldienst Vanderveken kwam ter plaatse om de carnavalswagen weg te slepen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Noordlaan.

