Straffe stunt in Amerikaanse ‘The masked singer’: 97-jarige legende krijgt juryleden aan het huilen

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Amerikaanse versie van het tv-programma The Masked Singer heeft voor een spectaculaire onthulling gezorgd. Op voorhand werd al gezegd dat het “de meest legendarische, gedecoreerde en geliefde ontmaskering in de geschiedenis” zou zijn. Maar toen een echte Hollywoodlegende uit het pak stapte, kon zelfs de jury hun emoties niet bedwingen.

The Masked Singer is niet alleen bij ons razend populair. Ook in de Verenigde Staten krijgen kijkers er geen genoeg van. En een opvallende onthulling in de eerste aflevering van het negende seizoen doet daar mogelijk nog een schepje bovenop. Vooral het personage ‘kabouter’ (Gnome in het Engels) zorgde voor misschien nu al de revelatie van het seizoen.

De tips over de identiteit van de Kabouter waren “een steunpilaar in uw leven in de loop van mijn legendarische carrière” en “In mijn adresboek staan alle presidenten, van Barack tot Biden.” De Kabouter had ook al samengewerkt met Madonna, Lin-Manuel Miranda, Robin Williams en Ben Stiller. En ook werden er paraplu’s en een standbeeld met een foto van Tony Danza getoond.

De jury geraakt het niet eens. Er werd gegokt op Tony Bennett, Dustin Hoffman en Robert DeNiro, maar die bleken allemaal fout te zijn.

Toen de ware identiteit van de Kabouter onthuld werd kon jurylid Nicole Scherzinger haar tranen zelfs niet bedwingen. “Ik hou zoveel van je, wij houden van je, de hele wereld houdt zoveel van je. Het is een eer om je in onze show te hebben,” zei Scherzinger in tranen. “Ik kan niet geloven dat je hier bent. Ik probeer het cool te spelen. Je ziet er zo prachtig uit, je ziet er zo knap uit.”

Niemand had dan ook ooit verwacht dat de 97-jarige Hollywoodlegende Dick Van Dyck in het pak was gekropen. Van Dyck is onder meer bekend van de films Bye Bye Birdie, Mary Poppins en Chitty Chitty Bang Bang. Later verscheen hij ook in onder meer Night at the Museum en de sequel Mary Poppins Returns. Hij heeft een Grammy Award, een Tony Award en vier Emmy’s op zijn naam staan. Ook niet verwonderlijk dat Van Dyck na zijn ontmaskering Supercalifragilisticexpialidocious uit de Mary Poppins-film zong.

De acteur omschreef zijn passage in The Masked Singer als “het vreemdste dat hij ooit heeft gedaan”. Hij had nog nooit een aflevering gezien voordat hij gevraagd werd om deel te nemen. “Ik was er zo zeker van dat niemand ooit zou raden dat ik het was, dat ze daar iemand van 97 jaar zouden hebben,” zei Van Dyke achteraf in een interview met Entertainment Weekly. “Ik denk niet dat ze iemand van mijn generatie in die show hadden verwacht. Dus ik wist dat ik ze voor de gek zou houden. Ze waren zo verbaasd. Ik stapte eruit en ieders mond viel open. Ik denk dat sommige mensen dachten dat ik dood was.”

