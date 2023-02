Luik net te sterk voor Leuven Bears

Na een spannende partij hield Luik de winst in de Country Hall. De club uit de Vurige Stede eindigt met 6 op 18 op de voorlaatste stek. Leuven Bears is met 8 op 18 zesde. In Elite Silver opent Luik op 3 maart tegen Amsterdam. Leuven Bears speelt op 4 maart in de Sportoase tegen het Yoast United Nijmegen van coach Paul Vervaeck.