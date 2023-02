Dante Vanzeir vertrokken naar de VS, dinsdag voorstelling bij New York Red Bulls

Dante Vanzeir is eindelijk naar de Verenigde Staten kunnen vertrekken. Sinds vrijdag heeft hij zijn visum bemachtigd, waardoor niets nog een vertrek in de weg stond. Vanochtend stapte de 24-jarige spits, samen met zijn vader op het vliegtuig richting Newark.

New York Red Bulls traint namelijk een eindje buiten New York, in de staat New Jersey, waar Vanzeir ook zal gaan wonen. Maandag legt hij nog testen af, dinsdag wordt hij officieel voorgesteld en kan hij stilaan ook beginnen trainen. Komend weekend start de MLS al. New York Red Bulls openen het seizoen op bezoek bij Orlando City.