Chauffeur laat auto achter op E313 in Bilzen

Bilzen

Een autobestuurder veroorzaakte zondagochtend een ongeval op de E313 in de richting van Antwerpen. De auto werd rond 6 uur in de ochtend aangetroffen ter hoogte van Bilzen, maar van de chauffeur was geen sprake meer. De wagen werd op de pechstrook achtergelaten. De politie deed de vaststellingen en achterhaalde via de nummerplaat de eigenaar van het voertuig. ppn