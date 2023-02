Bidon collé zorgt voor beroering in Tour du Var: “Moeten we dit echt accepteren?”

Mathieu Burgaudeau deed zaterdag een gooi naar de ritzege in de tweede etappe van de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var. De 24-jarige Fransman van TotalEnergies bleef als laatste over van de vroege vlucht, maar werd op zeven kilometer van de streep gegrepen. Gelukkig maar…

Want de manier waarop Mathieu Burgaudeau wegreed van zijn Noorse medevluchter Adne Holter was er ver over. De Fransman werd letterlijk gelanceerd vanuit de volgwagen van TotalEnergies toen hij een drinkbus aannam, een flagrant voorbeeld van de bidon collé. In het zicht van de camera werd Burgaudeau via zijn drinkbus op snelheid gebracht, waarna de volgwagen zijn renner ook nog even uit de wind zette. “Chapeau TotalEnergies, een geweldige move”, reageerde Holter cynisch op Twitter.

Uno X-Ceo Jens Haugland kon er evenmin om lachen. “We zijn ook niet perfect en we hebben fouten gemaakt. Maar, moeten we dit echt accepteren?Deze ouderwetse racetruc is noch “part of the game”, noch “het risico waard”, zoals het team na de race zei. Hij was geen coureur die achter het peloton wordt geholpen, het was een gevecht om de overwinning.”

Normaal gezien zou Burgaudeau voor zo’n actie een uitsluiting riskeren, maar voor een Franse renner van een Franse ploeg in een Franse koers is de jury al eens milder. Burgaudeau kreeg een aftrek van 4 punten in het puntenklassement, 2 punten in het bergklassement, 10 seconden in het algemene klassement en een boete van 100 Zwitserse frank.