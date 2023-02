VS waarschuwt China: “We hebben informatie dat ze overwegen om dodelijke steun te verlenen aan Rusland”

Blinken en Wang Yi ontmoetten elkaar achter gesloten deuren in de marge van de Veiligheidsconferentie van München. Die ontmoeting duurde ongeveer een uur en was “eerlijk en openhartig”, vertelde een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onder voorwaarde van anonimiteit aan verslaggevers.

Tijdens die ontmoeting zou Blinken zijn ambtgenoot gewaarschuwd hebben voor Chinese inmenging in de oorlog in Oekraïne. “De zorgen die we nu hebben zijn gebaseerd op informatie die we hebben dat ze overwegen om dodelijke steun te verlenen,” vertelde Blinken aan CBS’s Face the Nation kort nadat hij Wang had ontmoet. “En we hebben ze heel duidelijk gemaakt dat dat een ernstig probleem voor ons en onze relatie kan veroorzaken.” De Verenigde Staten zouden ook geloven dat China nu al informatie verschaft aan de Wagnergroep.

De Amerikaanse uitspraken komen er in het kader van een Chinees ‘vredesplan’ voor de oorlog in Oekraïne. Dat zou later deze week bekendgemaakt worden op de eerste verjaardag van de invasie. China zou daarvoor al samengezeten hebben met onder meer Duitsland, Italië en Frankrijk. Wang Yi zei over dat plan dat het de noodzaak zou onderstrepen om de beginselen van soevereiniteit, territoriale integriteit en het VN-Handvest te handhaven. Maar tegelijkertijd zei hij dat de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland moeten worden gerespecteerd.

LEES OOK. Waarom het grote Russische offensief weleens fout zou kunnen aflopen

Ballon was “onverantwoordelijke daad”

Blinken maakte van de ontmoeting ook gebruik om zijn Chinese ambtgenoot aan te spreken over de ballon die onlangs boven Amerikaans grondgebied werd neergeschoten. Blinken benadrukte dat het incident met de Chinese ballon een “onverantwoordelijke daad was die nooit meer mag plaatsvinden”. Het ballonincident dwong Blinken om een zeldzame reis naar Peking begin februari uit te stellen en deed de spanningen tussen de twee grootmachten opnieuw oplaaien.