Rusland laat Progress-ruimtevaarttuig in Stille Oceaan neerstorten

Rusland heeft het beschadigde Russische ruimtevaarttuig Progress MS-21 gecontroleerd laten neerstorten in de Stille Oceaan. Dat zegt het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos zondag, bericht nieuwsagentschap Interfax. “Vandaag is de Progress MS-21 uit zijn baan gehaald, kwam ze de atmosfeer binnen en ging ze kapot. De niet verbrande delen van het tuig vielen in een deel van de Stille Oceaan waar er geen scheepvaart is”, klonk het.

Het Progress-vrachtruimtetuig koppelde zich in 2022 aan het internationale ruimtestation ISS. Op 11 februari 2023 werd een lek ontdekt in de met afval volgeladen capsule, waardoor die koelvloeistof verloor. Zaterdag werd het ruimtetuig losgekoppeld, gedraaid en van buitenaf gefotografeerd. Daarbij werd geen zichtbare schade vastgesteld. Niettemin besliste een overheidscommissie om het ruimtetuig veiligheidshalve te laten neerstorten.

Russische ingenieurs hebben momenteel eveneens met een ander, gelijkaardig probleem te doen in het ISS. Ook in het ruimtetuig Sojoez MS-22 werd in december een lek vastgesteld. De MS-22 moest eigenlijk ruimtevaarders weer naar aarde brengen. Kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, en NASA-astronaut Frank Rubio moeten nu op het volgende ruimteschip wachten, dat in maart 2023 gelanceerd wordt vanop Bajkonoer.