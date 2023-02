Onbekende McClung wint NBA Slam Dunk Contest met spectaculaire reverse dunk over twee man

De NBA Slam Dunk Contest is een wedstrijdje om ter spectaculairst dunken. Ooit gewonnen door Michael Jordan (1988) en Kobe Bryant (1996), maar de laatste tijd een beetje in verval. Zo was er vorig jaar vooral veel boegeroep om gemiste dunks. Het deelnemersveld van afgelopen weekend kreeg veel kritiek te slikken: te weinig grote namen op de affiche. Vooral die van Mac McClung werd op cynisme onthaald. De jonge guard speelde amper twee NBA-wedstrijden en kwam dit seizoen niet in actie op het hoogste niveau. Hij zou de allereerste deelnemer worden die niet actief was in de NBA, maar kreeg vorige week een contract bij de Philadelphia 76ers (om te gaan spelen in de G League).

Maar McClung gaf de criticasters lik op stuk met een geweldige show, volgens kenners één van de beste Slam Dunk prestaties uit het recente verleden. Vier pogingen, vier dunks, drie perfecte scores. McClung sprong onder meer over twee personen vooraleer de bal tegen het bord tikte en scoorde met een reverse slam. Hij werd door de jury geprezen om zijn creativiteit, stijl en atletisch vermogen. “McClung redde de Dunk Contest”, vatte Shaquille O’Neal het samen.

Damian Lillard wint driepunterscompetitie

Damian Lillard schreef de traditionele driepunterscompetitie op zijn naam. De 32-jarige Lillard, die uitkomt voor de Portland Trail Blazers, versloeg in de finale Buddy Hield en Tyrese Haliburton, twee spelers van de Indiana Pacers. Met 26 punten scoorde hij een punt meer dan Hield. Lillard wierp zijn vier laatste driepunters allemaal binnen. De deelnemers moesten vanuit verschillende posities binnen een bepaalde tijdsspanne zo vaak mogelijk scoren.

