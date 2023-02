Vlaamse regering maakt twee miljoen euro vrij voor Rode Kruis voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

De Vlaamse regering heeft besloten om twee miljoen euro vrij te maken voor het Rode Kruis-Vlaanderen. De middelen zijn bestemd voor noodhulp in Turkije en Syrië, die zwaar getroffen zijn door de zware aardbeving. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondag bekendgemaakt.

Het geld komt bovenop de 200.000 euro die de Vlaamse regering al vrijmaakte als eerste snelle hulp voor Rode Kruis Vlaanderen, benadrukt het kabinet-Jambon. Door het onmiddellijk vrijmaken van deze middelen kon Rode Kruis Vlaanderen al een eerste financiële transfer uitvoeren naar zowel Turkije als Syrië om de eerste noden ter plaatse te ondersteunen. Door de verhoging van de financiering met twee miljoen euro kan Rode Kruis-Vlaanderen nog beter inspelen op de huidige noden in het rampgebied en de getroffen bevolking levensreddende steun geven.

“Het menselijke leed na de aardbeving in Turkije en Syrië is verschrikkelijk. Vlaanderen toont zich solidair. De Vlaamse regering heeft onmiddellijk na de ramp 200.000 euro voor snelle hulp vrijgemaakt. We doen daar nu 2 miljoen euro bovenop, dat goed zal besteed worden door Rode Kruis Vlaanderen”, aldus Jambon.

Bij de dodelijke aardbeving in Turkije en Syrië zijn al zeker 46.000 mensen om het leven gekomen. Intussen zijn er ook al meer dan 70.000 gewonden en zijn miljoenen huishoudens getroffen door de ramp.