Amerikaanse Aleia Hobbs loopt tweede tijd ooit op 60m indoor

Aleia Hobbs heeft zaterdag op de Amerikaanse atletiekkampioenschappen indoor in Albuquerque (New Mexico) de tweede chrono aller tijden neergezet op de 60 meter.

De 26-jarige Hobbs liep naar de zege in 6.94. Alleen de Russin Irina Privalova was in 1993 in Madrid nog sneller. Haar wereldrecord bedraagt 6.92.

Hobbs, lid van de 4x100m aflossingsploeg die vorig jaar wereldkampioen werd in open lucht, verbeterde wel het Amerikaanse record van Gail Devers, ook uit 1993, met een honderdste.

“Dit is ongelofelijk, ik ben zo dankbaar”, reageerde een tot tranen toe bewogen Hobbs na haar recordrace. “Ik wist dat ik, om het record te breken, goed uit de startblokken moest komen. Tijdens de reeksen was mijn start niet zo goed. Ik wist dus wat te doen en daarna eindigen zoals ik gewoon ben.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen