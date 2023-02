Richard Gere opgenomen in het ziekenhuis in Mexico na longontsteking

De Amerikaanse acteur Richard Gere (73) zou in Mexico opgenomen zijn in het ziekenhuis nadat hij een longontsteking had opgelopen. Dat schrijven Amerikaanse tabloids. Hij zou ondertussen het ziekenhuis hebben mogen verlaten.

De acteur is momenteel op vakantie in Mexico om de veertigste verjaardag van zijn vrouw Alejandra Silva te vieren, maar ze moesten de vakantie even op pauze zetten toen bleek dat Gere medische hulp nodig had.

Voor hij naar Mexico reisde zou hij een zware hoest ontwikkeld hebben. Eenmaal in Mexico ging het van kwaad naar erger en besloot hij naar het ziekenhuis te gaan. Daar werd een longontsteking vastgesteld. Dat schrijft TMZ. De acteur moest een nacht in het ziekenhuis verblijven, maar mocht de dag erna alweer vertrekken. Hij zou antibiotica meegekregen hebben om zijn ziekte te bestrijden.

Ondertussen deelde zijn vrouw al verschillende foto’s op Instagram waarop de acteur in betere conditie blijkt. Maar ze schreef er wel bij dat de hele familie al zo’n drie weken ziek is.

(sgg)