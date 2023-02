Op basis van de cijfers een topmanager, maar tegen welke prijs? Portret van de Plopsa-CEO die onder vuur ligt

“Om het in voetbaltermen te omschrijven: 23 jaar geleden zijn we met de overname van Meli Park gestart in vierde provinciale, vandaag spelen we met met Plopsa Champions League.” Puur op basis van de cijfers is Steve Van den Kerkhof een topmanager. Maar tegen welke prijs, vragen velen zich af na de recente aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag door tientallen ex-medewerkers. Portret van een CEO die veel veranderde.