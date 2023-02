Drie inzittenden op slag dood na zware crash met Maserati: “Enorme ravage”

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.30 uur op de Ringlaan in Lichtervelde, ter hoogte van het kruispunt met de Koolskampstraat. Een witte Maserati reed vanuit Kortemark in de richting van de E403. Om nog onduidelijke reden verloor de bestuurder de controle over het stuur, raakte hij een middengeleider en kwam ruim 200 meter verder tegen een boom tot stilstand.

Door de enorme klap kraakte de wagen doormidden in twee stukken en belandde in de gracht. De inzittenden, drie mannen van Poolse afkomst, waren op slag dood. Eén van hen kwam door de botsing ruim dertig meter verderop in de wei terecht.

Twee van hen waren broers van 22 en 28 jaar en verbleven als seizoensarbeiders in Meulebeke bij hun baas, een man van Poolse afkomst van 33 jaar, de vermoedelijke bestuurder van het voertuig.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de weg gedurende ruim 3 uur af voor alle verkeer. Ook de familie van de slachtoffers kwam na enige tijd ter plaatse en werd opgevangen door slachtofferhulp van de politie.

De wagen reed eerst op een vluchtheuvel en kwam dan tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm. — © mrr

Enorme ravage

“We wisten vrij snel hoe laat het was”, vertellen enkele buurtbewoners. “We hoorden de enorme knal en kwamen ter plaatse. Een vrachtwagenchauffeur verwittigde de hulpdiensten. Eén van de mannen lag tientallen meters verderop in de wei, een ander slachtoffer had aan flarden gescheurde kledij. Ze waren op slag dood, alle hulp kwam te laat”, klinkt het.

Even werd nog gevreesd voor een vierde slachtoffer, omdat in de wagen een kinderzitje was geïnstalleerd. Politie en brandweer zochten met man en macht in de gracht tussen de brokstukken, maar konden besluiten dat de drie reeds gevonden inzittenden de enige slachtoffers waren.

Pas nadat de lichamen waren geborgen, konden de brokstukken worden verzameld en het wrak worden getakeld. Het duurde tot ruim na middernacht vooraleer de rijweg weer werd vrijgegeven.

Even werd nog gevreesd voor een vierde slachtoffer. — © mrr