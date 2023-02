Achel sluit reguliere competitie af in stijl met zege in Aalst

Achel trekt met een bomvolle vertrouwenstank naar de Challenge Play-Offs. De Noord-Limburgers pakten oververdiend de volle buit bij Aalst en sloten de reguliere competitie zo af met een vijfde seizoenszege.

Vlot gescoord

Met een cocktail van veel opslagdruk en een sterke blokkering, verstoorde Achel in sets één en twee op dominante wijze de Aalsterse carnavalsmood. De manschappen van Jan Vanvenckenray hadden duidelijk moed geput uit de 3-2-overwinning tegen Gent een week eerder. Vanop alle posities werd er vlot gescoord.

In set drie begonnen de vele wissels bij de thuisploeg te renderen. Van De Velde en Bogachev vonden plots vlot de weg doorheen de Achelse defensie. Bij een 5-0-stand in set vier leek een tiebreak andermaal in de maak, maar met een serie killblocks bracht Verweij de set in moneytime weer in evenwicht. Man-in-vorm Max Staples scoorde vervolgens vier van de laatste vijf Achelse punten. Bij een stand van 24-25 bezegelde Ward Van Dyck het lot van de thuisploeg.

(rkb )