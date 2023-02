Geen akkoord bij Aviapartner, personeel hervat werk in afwachting van nieuwe onderhandelingen

Vakbonden en directie van Aviapartner hebben na onderhandelingen zaterdagavond nog geen akkoord bereikt over het sociaal conflict bij de bagage-afhandelaar op Brussels Airport. De onderhandelingen worden woensdag voortgezet.

Een aantal ploegen waren zaterdagavond aan het werk. De vakbonden en de delegées engageren zich om het personeel zondag aan het werk te krijgen, meldt Bjorn Vanden Eynde (ACV-Transcom) na afloop van de onderhandelingen namens het vakbondsfront.

Er is nog geen akkoord over ploegsamenstellingen. “Het overleg wordt woensdag voortgezet”, aldus Vanden Eynde.

Op vlak van transparantie en de communicatie is er wel vooruitgang. In verband met de verkeersinbreuken (en de aftrek van het tarmacrijbewijs) is er een voorstel van Brussels Airport voor een beroepsprocedure. “De inspecties op het tarmac blijven, om veiligheidsredenen, doorgaan”, aldus Vanden Eynde.

Zaterdag moesten tientallen vluchten in Brussel vertrekken zonder bagage of met vertraging, nadat ’s ochtends een spontane staking was uitgebroken.