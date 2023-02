Real Madrid, met Courtois opnieuw onder de lat, boekt zakelijke overwinning tegen Osasuna

Lange tijd kreeg het publiek in Pamplona geen doelpunten te zien, tot Federico Valverde en Marco Asensio daar in de slotkwartier alsnog verandering in brachten. Thibaut Courtois bewaakte opnieuw het Madrileense doel na een blessure, Eden Hazard keek 90 minuten lang toe.

In de rangschikking van de Spaanse eerste klasse blijft Real tweede met 51 punten, op vijf punten afstand van leider FC Barcelona.

Sels haalt opgelucht adem

Op hetzelfde moment klaarde de hemel stilaan helemaal op voor Straatsburg en doelman Matz Sels in de Ligue 1. Tijdens de 24e speelronde klopte het Angers met 2-1. Habib Diallo prikte voor rust twee thuistreffers tegen de touwen. De bezoekers sloegen terug via Nabil Bentaleb, maar daar bleef het bij.

Straatsburg klautert stilaan weg uit het gevarenzone van de Ligue 1 en staat nu vijftiende met 21 punten.