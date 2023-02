In 2019 maakte Karolien Sas de overstap van architectenbureau Q-BUS naar be-MINE. Sinds november is ze directeur. — © Raymond Lemmens

Beringen

Haar grootvader en haar vader werkten nog op de mijnsite in Beringen. Vandaag leidt Karolien Sas (36) als kersvers directeur van be-MINE de herbestemming van de industriële erfgoedsite in goede banen. “Het is hier geen pretpark, het is onze geschiedenis, ons DNA.”