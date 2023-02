Bree Tyree wijst Oostende de weg naar een nieuwe zege tegen Bergen

Bergen schoot het best uit de startblokken. Mortant en Gavrilovic wezen de goede richting (0-5) aan. Via 9-16 verrasten de Borains de thuisploeg met een 13-23-score na het initiële kwart. Vooral Gavrilovic (8) en Vrabac (7) verzorgden de productie van de Henegouwers. Bij Oostende was Gillet toen de enige die meer dan twee puntjes had aangetekend.

Vanaf minuut elf maakten de Oostendenaars hun borst natter. Tyree, die aan 25-25 de gelijkmaker in de korf dropte, had met tien punten een stevige inbreng in de rush richting 29-25. Dat verschil van vier eenheden bleef behouden tot de rust: 37-33.

Bergen kwam in het derde bedrijf nog even (39-39) op gelijke hoogte maar daarna stak Oostende een extra versnelling in het spel. Gillet bracht 51-41-cijfers op het bord. Aan het halfuur leek de match in zijn definitieve plooi (61-48) te liggen. Op twee puntjes na had Bergen in het tweede en derde kwart samen slechts evenveel gescoord als in het initiële matchdeel. Verdedigend zat het snor bij Oostende.

Bij 69-53 (33’) hadden Vrabac (bom) en Zubac (and one) geen zin in een zware nederlaag. In een handomdraai milderden ze tot 69-59. Dichter dan 76-70 naderden de Borains niet meer. Buysschaert (12 punten en 6 rebounds) legde de 78-70-eindstand vast.

Oostende had drie spelers in de dubbele cijfers, met Bree Tyree als uitschieter. De Amerikaanse rookie scoorde 22 punten aan 55 %. Ook plukte Tyree 4 rebounds en deelde hij 3 assists uit.