Limburg United strijdt tot het einde, maar gaat toch ten onder tegen Antwerp Giants

Limburg United is er niet in geslaagd om in extremis de tweede plaats na de nationale ronde van de competitie te pakken. Dedroog zorgde nog voor een verlenging, maar daarin vielen de Limburgse shots niet meer binnen.

Bij United kwam De Zeeuw niet in actie, al stond hij wel op het wedstrijdblad. Coach Westphalen beschikte hierdoor slechts over acht kernspelers, aangevuld met drie U18-ers. Hieronder de 16-jarige CJ Hammonds, zoon van kapitein Cliff, stond op het wedstrijdblad. Hij kwam niet in actie. Leon De Mol en Leander Hermans waren de andere jongeren.

Ondanks dat de driepunters niet even vlot binnen gingen als in de voorbije wedstrijden, nam United een kleine voorsprong. Maar na enkele Limburgse balverliezen en fast-breaks van de Giants ging Antwerp er over: 27-24. Maar United gaf niet op en met Ceyssens sterk inside werd het opnieuw 31-33. Hammonds zorgde met een bom dat de bezoekers met voorsprong konden gaan rusten.

De 16-jarige CJ Hammonds met vader Cliff — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Niet opgegeven

De Antwerpenaren kwamen heel sterk uit de kleedkamer en maakten onmiddellijk een 7-0. Stein voorkwam dat de achterstand te sterk opliep. United verdedigde vrij goed, maar de Antwerpse defence was straffer. Al gaf Limburg niet op, waardoor het via Cale terug aan de leiding kwam.

Antwerp leek daarna definitief over te nemen, zeker toen Hammonds met vijf fouten naar de bank moest. Met een driepunter van Dedroog werd het 1,5 minuut voor het einde 69-69 en het was diezelfde Dedroog die een verlenging uit de brand sleepte na een schitterende assist van Stein. Hierin maakten de Giants snel 78-73 en vielen de shots niet meer binnen voor United.

QUARTERS: 16-22, 21-17 (37-39), 18-12 (55-51), 18-22 (73-73), 17-6.

TELENET ANTWERP GIANTS: BRADFORD 11+11+0, MARINKOVIC 6+2+2, BUTTERFIELD 2+6+2, MWEMA 2+9+5, UPSHAW 6+0+2, Anderson 0+0+0, D’Espallier 0+0+0, De Ridder 8+2+0, Rogiers 2+6+0.

HUBO LIMBURG UNITED: DEDROOG 0+7+2, DESIRON 11+2+2, HAMMONDS 6+0+0, LEEMANS 0+0+0, STEIN 8+12+2, Cale 6+8+0, Lesuisse 0+0+0, Ceyssens 8+5+0.