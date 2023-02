Remco Evenepoel en Tadej Pogacar dollen met elkaar na nieuwe zege van Sloveen: “Stop met winnen, danku”

Er stond zaterdag opnieuw geen maat op Tadej Pogacar in de Ruta del Sol. De Sloveen triomfeerde er al voor de derde keer in vier etappes en dat is ook wereldkampioen Remco Evenepoel niet ontgaan. De man van Soudal-Quick Step wilde graag iets meedelen aan de tweevoudig Tourwinnaar.

“Ik ben bijzonder blij dat ik vandaag kan winnen na zo’n zware dag voor de ploegmaten. Ze verdienen de zege”, vertelde Pogi na afloop in Andalusië. “Onze ploeg doet het echt perfect, maar stilaan raken we wel vermoeid, want we liggen van alle kanten onder vuur. Van bij de start probeerden de anderen ons in het verweer te plaatsen. Het eindklassement ziet er niet slecht uit en misschien kan ik wel winnen, maar zondag wordt nog een zware dag en als het er aan toegaat zoals vandaag dan moeten we van bij de start voorbereid zijn en de focus houden.”

Ook op zijn sociale media dropte Pogacar een woord van dank aan zijn ploegmaats voor de nieuwe overwinning in de Ruta del Sol en bovendien voor zijn 50e profzege. Maar dat bericht werd ook gelezen door Evenepoel. “Stop met winnen, danku”, schreef de wereldkampioen al lachend. Wetende dat Pogacar in zijn eerste vijf koersdagen meteen vier keer de zege pakte, na ook de Jaen Paraiso Interior, de Spaanse Strade Bianche, te winnen.

Pogacar kon de reactie wel smaken en zei: “Nu is het aan jou”. Evenepoel kan die woorden eventueel maandag al inlossen wanneer hij aan de UAE Tour begint. Pogacar laat die rittenkoers aan zich voorbijgaan. De eerste ontmoeting tussen de twee komt er normaliter in Luik-Bastenaken-Luik.