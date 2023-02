José De Cauwer neemt afscheid van zijn vader: “Op je 73ste wees worden, het valt tegen”

De Cauwer met het bidprentje van zijn vader. “Naar zee: daar moest hij allemaal niet van weten. Hij had de zee al gezien, zei hij. Op tv.” — © WS

Hun levens konden niet meer verschillen. José De Cauwer, de man die door de koers de hele wereld zag. Zijn vader Victor die zelfs nooit de zee zag. Op 25 januari van dit jaar overleed de vader op 102-jarige leeftijd. José De Cauwer droeg prompt een boek aan hem op. “102 is een schone leeftijd, zeggen ze. Natuurlijk is dat waar. Maar als het zover is, valt het toch verschrikkelijk tegen, moet ik eerlijk zeggen.”