KVO-supporters blijven ongenoegen uiten tegenover bestuur: “Geen passie, geen geld”

Bij het halfuur ontvouwde de spionkop diverse spandoeken, die gericht waren aan de Amerikaanse eigenaars. De boodschappen waren duidelijk: “no passion, no money, no policy, no results, no ambition”. Vertaald: geen passie, geen geld, geen beleid, geen resultaten en geen ambitie.

Ook Gauthier Ganaye, de Franse CEO van Oostende, bleef niet buiten schot: “Ganaye out”, stond er te lezen. Tegelijk treiterden de thuissupporters in de spionkop hem met de muzikale vraag om met hen mee te zingen.