FUTSAL OVERZICHT: KRC Genk Futsal legt nu ook titelkandidaat Aarschot over de knie

FULL Hasselt zet zijn goede vorm voort. Het blikte Malle in en nadert tot op drie punten van Eisden-Dorp, zesde in stand. De Maaslanders waren even kansloos tegen Antwerpen als PIBO Belisia - ondanks een goeie start - tegen RSCA Futsal. In tweede nationale B won Meeuwen de belangrijke kelderkraker tegen Tongeren. Ook stuntte KRC Genk Futsal tegen Aarschot, nadat eerder al gedaan te hebben tegen Borgerhout. Wellen kwam ook een paar keer op voorsprong tegen Borgerhout, maar Hitou en co trokken aan het langste eind en vierden met de meegereisde supporters. In interprovinciale stuntte Herk-de-Stad FC voor de tweede week op rij. Na Maasmechelen Turk moest nu Thes-Ham eraan geloven.