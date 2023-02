Ilan Van Wilder heeft nog steeds uitzicht op eindzege in de Algarve: “Voluit gaan in de tijdrit”

Ilan Van Wilder heeft zijn derde podiumplaats van het seizoen beet en nog steeds uitzicht op het eindklassement in de Ronde van de Algarve. “Ik voel me goed”, stak hij niet onder stoelen of banken na afloop van de vierde etappe.

In de Trofeo Serra de Tramuntana waren Kobe Goossens en Lennert Van Eetvelt eind januari nog sterker en de tweede plaats eerder deze week op de Alto de Foia - toen Van Wilder iets te vroeg juichte - kwam wellicht zuur aan. Maar met de derde stek op Alto de Malhão kon de renner van Soudal-Quick Step wel leven. “Deze klim valt niet te vergelijken met die lange inspanning van donderdag”, sprak hij na afloop bij Eurosport. “Die klim lag me iets beter dan die van vandaag, dus ik kan leven met die derde plek.”

Tom Pidcock pakte de winst nadat hij eerder op de klim ook al eens in de aanval ging. “Hij trok stevig door en ik moest alles uit de kast halen om in zijn wiel te blijven”, aldus Van Wilder. “We sloegen een klein gaatje met ons drieën en ik bleef ook rijden met het oog op het klassement. Plots kwam Almeida sterk opzetten en moest ik even recupereren. Daarna begon meteen de sprint en ik had niet dadelijk een antwoord in de benen. Ze reden me uit het wiel, maar ik ben blij dat ik de sprint om plek drie kon winnen en zo de bonificatieseconden pak.”

Op vijf seconden van Pidcock

Van Wilder staat nu tweede in het klassement, op vijf seconden van Pidcock. In de afsluitende tijdrit zal het klassement beslist worden. “Het is lang geleden dat ik nog eens voluit mag gaan in een tijdrit”, besloot hij. “Mijn laatste tijdrit was in de Vuelta en toen moest ik het rustig aan doen om de andere dagen Remco (Evenepoel) te kunnen helpen in het klassement. Nu wordt het anders. Hoe dan ook, we zien wel wat het geeft, ik ben alleszins blij dat ik na bijna twee moeilijke jaren terug op niveau ben, als klassementsrenner, maar ook als helper voor de ploeg.”