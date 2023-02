Amerikaanse politicus moet uit rolstoel klimmen voor debat: “Ik voelde me als een circusaap”

In het Amerikaanse Denver is maandagavond een lokaal politiek debat in mineur begonnen. Gemeenteraadslid Chris Hinds kon met zijn rolstoel niet op het podium geraken en dus vroeg de organisatie of hij niet uit zijn rolstoel kon klimmen. “Het was erg vernederend,” vertelde Hinds erover aan The Washington Post, “maar ik hoop dat dit een moment is waaruit we kunnen leren.”