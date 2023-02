Man valt fitnessmodel (24) aan, maar zij bijt van zich af

De 24-jarige Nashali Alma was aan het fitnessen in de gym van haar appartementencomplex, wanneer ze wordt aangevallen door een man. Bewakingscamera’s konden vastleggen hoe de bodybuildster terugvecht terwijl ze een telefoontje probeert te plegen. “Nooit opgeven, nooit stoppen met vechten”: dat is de goede raad die Alma in haar achterhoofd hield tijdens de aanval.